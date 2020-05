Santa Cruz com cinco casos suspeitos

O país registou hoje seis casos suspeitos, sendo um na Praia e cinco em Santa Cruz. Além dos cinco casos suspeitos, este concelho do interior de Santiago tem, neste momento, 75 pessoas em quarentena a aguardar pelos resultados dos testes, segundo anunciou o director Nacional de Saúde, Artur Correia.

Na conferência de imprensa de hoje, Artur Correia disse ainda que actualmente há 417 pessoas em quarentena, distribuídas pelos diferentes concelhos.

Só na cidade da Praia há 249 pessoas em quarentena; 75 em Santa Cruz na sequência do primeiro caso positivo; 10 nos Órgãos decorrentes de casos suspeitos e de outros ligados a casos da Praia. No Tarrafal de Santiago, há nove pessoas em quarentena; 18 em São Domingos devido aos casos que apareceram na zona da Baía; 18 em São Vicente, não só devido à chegada de pessoas de outras ilhas, mas também referentes a casos suspeitos que aguardam resultados. Na Boa Vista, há 19 pessoas em quarentena.

O número de casos recuperados é de 85 em todo o país e conforme Artur Correia haverá mais casos recuperados na Praia, brevemente. A ilha de Boa Vista ainda mantem dois casos, que aguardam pelo resultado.

De acordo com aquele responsável já foram realizados cerca de 2700 testes PCR e de 11 a 17 de Maio foram realizados 1688 testes rápidos dos quais 1098 foram efectuados na Praia.

“Começamos há praticamente uma semana com os testes rápidos e estamos a planificar a sua utilização maximizada em certos grupos que já identificamos. Grupos de risco e também de profissionais quer da Saúde, das Forças militarizadas, incluindo as forças policiais, forças de segurança, para garantir a segurança do país, mas também das empresas. Vamos avançar para os bairros no sentido de fazer uma triagem e saber como é que estaria a circulação do vírus na comunidade”, disse Artur Correia.

Relativamente aos casos internados, o director Nacional de Saúde informou que no total, a nível nacional há 238 dos quais 233 na Praia.

“Os casos graves ou que necessitam de cuidados mais específicos e mais diferenciados vão para o isolamento no Hospital e nesse momento temos no hospital cerca de setes casos, sendo que há dois que inspiram cuidados redobrados. Os restantes são pessoas assintomáticas ou com sintomas ligeiros que estão na Escola de Hotelaria, no Estádio Nacional e no centro de Achada Grande da Cruz Vermelha”, apontou.

Relativamente aos bairros com maior número de casos, a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública noticiou que foi realizada hoje, na cidade da Praia, uma reunião com várias entidades para implementar um processo para controlar a evolução da epidemia na capital, como foco nos bairros onde se registaram mais infecções.

Cabo Verde conta com 328 casos de COVID-19, 85 recuperados e três óbitos. 80% dos casos estão no concelho da Praia e 17% no concelho da Boa Vista.