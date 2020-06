“Nesta altura poderá ser equacionado o isolamento domiciliar” - Jorge Barreto

O Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças manifestou hoje que nesta altura, poderá ser equacionado o isolamento domiciliar, tendo em conta que em alguns concelhos e ilhas há falta de infraestruturas para o isolamento institucional. Afinal, Santa Cruz registou 24 novos casos.

Segundo Jorge Barreto, a orientação que a Direcção Nacional de Saúde já deu às Delegacias de Saúde é que tentassem encontrar sítios que pudessem ser utilizados para o isolamento.

Por falta de infraestruturas em alguns concelhos e ilhas, este responsável diz que nesta altura poderá ser equacionado o isolamento domiciliar, mas que as delegacias continuam a tentar identificar melhores soluções para que se possa fazer o isolamento institucional.

“A situação vai sendo analisada e há sempre a possibilidade de o governo rever e a recomendação de se fazer o isolamento a domicílio, caso seja possível, caso as pessoas tenham essa possibilidade”, sublinhou.

Em relação ao espaço para um isolamento dos casos de Santa Cruz, Jorge Barreto referiu que foi decidido o isolamento na região Santiago Norte para fins de rentabilização dos recursos, nomeadamente dos equipamentos de protecção individual e também dos recursos humanos que vai fazer o seguimento dessas pessoas.

Jorge Barreto notificou ainda que na revisão dos resultados foi identificado mais um caso de Santa Cruz que não tinha sido contabilizado nos que foram anunciados hoje, somando assim 24 novos casos de infecção por coronavírus.

Conforme garantiu ainda hoje sairão os resultados do teste PCR dos casos de Ribeira Grande de Santo Antão, uma vez que as amostras já foram enviadas para São Vicente.

Há dois casos suspeitos nos Órgãos e dois no Sal. Em relação a casos internados, neste momento há um total de 312, correspondentes a cerca de 50% do total dos casos identificados no país. 251 na Praia, 8 no Sal, um em Tarrafal, 7 em São Vicente, 42 em Santa Cruz, 1 na Boa Vista e dois em Santa Catarina de Santiago.

“Em relação a casos recuperados nós temos nesse momento um total de 297, na Praia com 237 pessoas que já tiveram alta, Boa Vista 53, São Vicente três e São Domingos um, Tarrafal um e Santa Cruz duas pessoas já tiveram alta”, disse o Director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças.

Cabo Verde passa a contabilizar 616 casos de COVID-19 , dos quais 312 estão ainda activos e cinco óbitos.