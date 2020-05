Resíduos hospitalares estão a ser analisados pela instância que coordena a saúde humana, animal e ambiental – lNSP

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, revelou esta terça-feira que os resíduos hospitalares estão a ser analisados a nível da instância nacional que coordena a saúde humana, animal e ambiental.

Na habitual conferência de imprensa para balanço da situação da COVID-19 no País, Maria da Luz Lima informou que a Direcção Nacional do Ambiente juntamente com a Agência Nacional de Água e Saneamento estão a elaborar orientações específicas para a gestão dos resíduos hospitalares.

“Neste momento estão a ser cumpridas todas as normas a nível dos locais onde as pessoas estão em isolamento e nos hospitais, e as recolhas são feitas por um serviço específico contando com o apoio da Direcção Nacional do Ambiente”, esclareceu.

Neste particular, o director Nacional da Saúde, Artur Correia, avançou que continuam a fazer a desinfecção das casas das pessoas confirmadas positivas para garantir “maior segurança”.

Cabo Verde regista 335 casos de COVID-19 acumulados, distribuídos pelas ilhas de Santiago (276, sendo 269 na Praia, dois no Tarrafal, quatro e São Domingos e um em Santa Cruz), da Boa Vista (56) e de São Vicente (três).

Destes casos testados positivos, há a registar 85 recuperados e três mortes – um cidadão inglês e dois cabo-verdianos da Cidade da Praia.