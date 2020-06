Prisão Preventiva para “indivíduo perigoso” do bairro de Marrocos na Praia

Um “indivíduo perigoso” na zona de Marrocos, na cidade da Praia, ficou em prisão preventiva, depois de ouvido em primeiro interrogatório.

Em comunicado, a Polícia Nacional (PN) dá conta que procedeu, no passado dia 8 deste mês, à detenção, em flagrante delito, de "indivíduo perigoso” do bairro de Marrocos, na cidade da Praia, na posse de uma arma de fogo.

Essa detenção foi levada a cabo através da Esquadra de Investigação e Combate à Criminalidade do Comando Regional de Santiago Sul e Maio.

"O indivíduo era integrante do grupo de delinquentes daquela localidade, praticantes de assaltos à mão armada, agressões e causador de brigas de grupos, tirando o sossego dos moradores, e que foi detido depois de ter sido denunciado estar a circular, num grupo de três, com armas de fogo em punho a fazer disparos", lê-se no comunicado.

Conforme a mesma fonte relata que ao dar conta da chegada da polícia, o indivíduo pôs-se imediatamente em fuga, foi perseguido e capturado, estando ainda com a arma de calibre 6,35mm, com três munições, num dos bolsos da calça que trazia vestido.

O mesmo indivíduo, dias antes, teria disparado contra o corpo de um cidadão deixando-o ferido. E que apresentado ao poder judicial, depois de ouvido em primeiro interrogatório foi-lhe decretado prisão preventiva como medida de coação.

A mesma fonte refere que para o sossego da população das zonas de Achada Grande Trás e Marrocos somam já quatro "indivíduos perigosos” com a prisão preventiva decretada ultimamente.

A Polícia Nacional avisa, ainda que vai continuar com as suas acções no sentido de desmantelamento e desarmamento desses grupos de indivíduos que inquietam a sociedade.