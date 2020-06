Conselho da Administração da RTC ouvido hoje no Parlamento

Os membros do novo Conselho da Administração da RTC serão ouvidos, hoje, 29, no Parlamento, pela Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado.

O economista Policarpo Carvalho foi indigitado como presidente do Conselho da Administração (PCA) e a ele juntam-se, como vogais, a jornalista Margarida Fontes e Carlos dos Reis que assim completam o trio do novo Conselho de Administração da RTC. A reunião para a audição das personalidades indigitadas pelo Conselho Independente para comporem o Conselho da Administração da RTC acontece às 15h30 e estas vão ser ouvidas a partir da Assembleia Nacional, na sala China, via videoconferência. De sublinhar que com a aprovação dos Novos Estatutos da RTC, Decreto-Lei n.º 49/2019, de 12 de Novembro, a empresa passa a dotar de novos mecanismos de escolha dos membros dos órgãos sociais, que visa assegurar a total independência dos meios de comunicação social relativamente ao poder político. Neste sentido foi constituído o Conselho Independente que é formado por cinco membros: os jornalistas Daniel Medina e Antonieta Moreira, a investigadora Eurídice Monteiro, o engenheiro Fernando Jorge Tavares, da Associação Nacional de Municípios, e Humberto Elísio Conceição, em representação dos trabalhadores da RTC.

