RTC em banho-maria

História de um plano adiado



O Plano Estratégico da RTC foi aprovado pelo Conselho de Ministros em Fevereiro sem que no entanto fossem divulgadas as decisoes sobre a reestruturaçao da rádio e televisões públicas, que incluem a reconfiguraçao das delegações e novos investimentos. Na altura o ministro da Cultura e Indústrias Criativas remeteu mais informações para um momento em que já tivessem sido mobilizados os recursos para concretização do plano de investimentos. Ainda nesse mesmo mês, o Plano foi debatido na Assembleia Nacional no âmbito de um debate sobre a comunicação social. No púlpito do Parlamento, disse Abraão Vicente que o Plano estratergico iria custar os referidos 4 milhões de euros e avançou ainda que seria implementado em cerca de dois meses. Para o ministro, este plano viria dar um novo rumo a uma empresa que está falida desde 2005 e que precisava de ser restruturada, com vista a uma maior produtividade e qualidade dos serviços prestados. Pouco ou nada mais foi adiantado, embora o tema tenha dominado todo o debate. No final, a oposição acusou o ministro de nada ter esclarecido e insurgiu-se contra o facto de a Associação e Sindicato representante dos jornalistas, a AJOC, não ter sido ouvida. O “secretismo” – uma acusação que acompanhou este Plano Estratégico desde o início - continuou.