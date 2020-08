Em Cabo Verde morre, em média, uma pessoa a cada 36 horas com problemas pulmonares

O ministro da Saúde e Segurança Social disse, hoje, que em média morre uma pessoa em cada 36 horas no país com problemas pulmonares.

Arlindo do Rosário fez essa afirmação quando convidado pelos jornalistas a falar da taxa de mortalidade em Cabo Verde por covid-19.

O governante, que explicou a diferença entre a taxa de mortalidade e de letalidade, que varia em função do número de diagnosticados, avançou que a taxa de mortalidade no País é a volta de 1 por cento, pelo que considerou que este número está fora do que é esperado.

“A maior parte das pessoas que faleceram devido à covid-19, independentemente da idade, morreram devido a outras patologias, que acabaram por agravar o seu estado de saúde, como o caso das doenças pulmonares”, disse.

Sublinhou ainda que em Cabo Verde, quando as pessoas que contraíram covid-19 morrem por complicações das outras patologias considera-se como óbito por covid-19, o que não acontece em outras paragens do mundo.

A covid-19, segundo disse, é muito mais que pulmonar uma vez que, adiantou, interfere em todo o sistema de coagulação sanguínea e pode originar situação de trombose e insuficiência das paredes vasculares, o que cria condições para se desenvolver aneurismas.

Neste âmbito, alerta que os jovens não estão imunes e convida-os a protegerem-se para poderem prevenir da doença.