Centro de hemodiálise do Mindelo concluído em inícios de Dezembro

A informação foi avançada por Arlindo do Rosário, no final de uma visita às obras em curso no Hospital Baptista de Sousa (HBS).

“Ainda temos muito trabalho para dois ou três meses. A data prevista para o término das obras será finais de Novembro/inícios de Dezembro. Será um bom tempo para termos tudo bem organizado, inclusive a parte da formação de toda a equipa técnica, médicos, enfermeiros, que irão trabalhar no centro”, explica.

O centro de hemodiálise da ilha do Monte Cara está orçado em 201 mil contos, e conta com o co-financiamento do Governo de Portugal, em cerca de 53 mil contos. A estrutura em São Vicente, com 23 unidades de diálise e com capacidade de tratar até 150 doentes, vai descongestionar o centro na Praia.

Relativamente às outras obras em curso na unidade hospitalar, o ministro da tutela realça que a nova cozinha do HBS está numa fase “muito adiantada”, e deve ficar concluída antes do Centro de Hemodiálise.

Arlindo do Rosário volta a perspectivar “um grande centro hospitalar” para a região Norte do país, nomeadamente com a inclusão do centro ambulatório em construção, e do bloco de maternidade e pediatria projectado através da cooperação chinesa.

“Portanto, no final teremos de facto um grande centro hospitalar que responderá fundamentalmente aos problemas de saúde mais complexos dessa região Norte”, realça.

O ministro da saúde, Arlindo do Rosário, iniciou hoje uma visita de dois dias a São Vicente, depois de ter estado em Santo Antão.