Artur Correia garante que a situação em Santiago Norte está controlada

O Director Nacional de Saúde, Artur Correia fez esse anúncio hoje, na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica do país.

E neste sentido, Artur Correia disse que será instalada uma unidade laboratorial, na Universidade de Cabo Verde, na cidade da Praia e não no interior de Santiago.

“A instalação do laboratório está para breve. O financiamento já está garantido, só faltam iniciar as pequenas obras, para poder adaptar ao espaço, os equipamentos já temos e queremos especializar esse laboratório que será instalado na Uni-CV, para as viagens”, explica.

Sobre as máscaras disse que devem ser criada condições para que a sociedade cabo-verdiana tenha acesso a máscaras de melhor qualidade.

Em relação a um eventual cordão sanitário na ilha do Fogo, Artur Correia disse que desconhece as decisões que a delegação ministerial levou na manga para a ilha do Fogo. “Nós não colocamos um cordão sanitário em Santa Cruz, mas neste momento já controlamos a situação, no Tarrafal de Santiago também não o fizemos, e neste momento a situação está mais ou menos controlada. Não fizemos na Ribeira Brava São Nicolau e neste momento a situação está controlada”.

Para o Director Nacional de Saúde devem ser tomadas medidas proporcionais, analisando todas as implicações e toda a dinâmica da epidemia a cada momento.

Cabo Verde registou hoje 47 novos casos positivos e 58 recuperados. Das 47 novos casos diagnosticados, Praia teve 31, São Vicente um e Sal 15.

O país passa a contabilizar, 2807 recuperados, 38 óbitos, dois transferidos e um total de 3745 casos positivos acumulados de COVID-19.