​Janine Lélis espera eficácia e celeridade com instalação do 2º Cartório Notarial de São Vicente

A Ministra da Justiça e Trabalho espera que o 2º Cartório Notarial de São Vicente, instalado em Monte Sossego, garanta eficácia e celeridade na prestação dos serviços. Janine Lélis lembra que agora são dois serviços para responder às demandas da ilha.

As declarações da governante foram feitas hoje à imprensa, após uma visita para se inteirar da instalação e funcionamento do serviço dos Registos, Notariado e Identificação situado em Monte Sossego, Rua Abílio Duarte nº9, nas proximidades da CV Telecom.

A ministra espera que a nova estrutura contribua para a melhoria do ambiente de negócios.

“O essencial é a eficácia da prestação que nós queremos, é mais celeridade, é a melhoria do ambiente de negócios e é servir bem São Vicente. Servir bem aos operadores económicos para que haja uma celeridade maior nos negócios e que haja uma maior actividade económica”, diz.

A criação, por via desse desdobramento, de um segundo cartório, foi um compromisso assumido pelo Governo justificado pela manifesta insuficiência de “atender eficazmente as solicitações cada vez frequentes dos cidadãos, em resultado de factores vários, nomeadamente do crescimento demográfico e da dinâmica económica e social da ilha de São Vicente”.

Quanto aos trabalhos nas antigas instalações da TACV, cedidas para acolher o actual cartório situado em Alto São Nicolau, Janine Lélis garante que o processo está a ser ultimado.

“Estamos em Alto São Nicolau mas o espaço da antiga TACV foi cedido ao Ministério da Justiça para albergar o primeiro cartório. Só que as obras de remodelação demostraram ser mais intensas do que estávamos a espera, o que obrigou ao lançamento de um concurso que neste momento está a ser fechado para que se possa adjudicar a obra”, explica.

A Ministra da Justiça e Trabalho explica que o serviço prestado no 2º Cartório Notarial de São Vicente está a dar resposta, mas que o seu desenvolvimento está a ser avaliado e será adaptado conforme as necessidades.