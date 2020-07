​Centro de saúde de Monte Sossego arranca “a qualquer momento”

As obras do centro de saúde em Monte Sossego, São Vicente, arrancam em breve. Garantia dada esta terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Augusto Neves.

“Dentro do trabalho dos últimos anos, estivemos à procura das condições para um centro de saúde no Monte Sossego. Conseguimos a localização, o projecto já está pronto e a qualquer momento arrancamos com as obras”, assegura.

A informação foi avançada durante o acto de assinatura de um protocolo entre a autarquia e a Delegacia de Saúde, que visa a transformação das unidades sanitárias de base de São Pedro, Salamansa e Calhau em postos de saúde.

Recorda-se que, em Janeiro deste ano, durante uma visita às obras em curso no Hospital Baptista de Sousa (HBS), o ministro da Saúde explicou que as obras não estavam a avançar por questões de financiamento.

Anteriormente, em declarações proferidas em Fevereiro de 2018, em São Vicente, no acto de assinatura do termo de concessão do terreno do basquete, na Avenida Capitão Ambrósio, para ampliação do HBS, Arlindo do Rosário disse que a unidade de saúde de Monte Sossego seria um verdadeiro centro de saúde urbano.

A nova unidade de saúde para a maior zona populacional de São Vicente foi projectada para o actual espaço Oeiras, na Avenida da Holanda. No local chegou a ser colocada uma placa, entretanto retirada, anunciando as futuras instalações.