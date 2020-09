Chuvas condicionam distribuição de água na Praia e em São Domingos

As inundações e os estragos provocados pelas chuvas do final de semana danificaram condutas de distribuição de água e deixaram a Águas de Santiago (AdS) sem acesso à válvulas e componentes hidráulicas, agravando a distribuição de água na Praia e São Domingos.

Contactada pelo Expresso das Ilhas, a AdS explicou que a falta de água registada nos últimos dias na capital e em São Domingos, deve-se a uma avaria no sistema de produção.

“Uma das unidades de produção de água esteve avariada, por isso, a AdS viu-se obrigada a racionalizar a distribuição de água na cidade da Praia e no município de São Domingos”, lê-se na nota.

A agravar a situação, a distribuidora de água afirma que as inundações e os estragos provocados pelas chuvas do final da semana passado, para além de danificarem condutas de distribuição de água, deixaram a empresa sem acesso aos vários pontos de manobra nomeadamente, válvulas e componentes hidráulicas.

Entretanto, garante, a avaria no sistema de produção já foi resolvida e retomada, hoje.

A estabilização operacional de algumas zonas consideradas críticas, as zonas hidráulicas altas, ocorrerá, segundo informou, nos próximos três dias, tendo em conta a diminuição do armazenamento, a disponibilidade de água nos últimos dias e a necessidade de desobstruir os pontos de manobras bem como as correções das avarias relacionadas.