Onze pessoas aguardam exames PCR após resultado positivo durante despistagem na comunidade em São Vicente

A Delegacia de Saúde de São Vicente testou 700 pessoas durante o rastreio epidemiológico que levou a cabo na zona de Chã de Alecrim, na última semana. Pelo menos 11 pessoas aguardam resultado dos exames PCR após teste rápido positivo, anunciou hoje a delegacia de saúde local.

A informação foi confirmada hoje, à Rádio Morabeza, pela médica e delegada de saúde substituta, Jaqueline Cid. De acordo com a responsável, a ilha contabiliza neste momento 8 casos activos de COVID-19, nenhum dos quais em internamento hospitalar.

“Temos dois casos em isolamento no Centro de Estádio da Federação Cabo-verdiana de Futebol e mais seis em seguimento domiciliar. Temos uma equipa constituída por médicos, enfermeiros, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais que fazem o seguimento diário dos casos positivos, em investigação e em quarentena”, assegura.

Pelo menos 26 pessoas estão em quarentena obrigatória e 130 em quarentena domiciliar.

Jaqueline Cid garante que a delegacia de saúde vai dar continuidade ao rastreio epidemiológico em Chã de Alecrim assim como em outros bairros. Esta semana os profissionais de saúde estarão na localidade de Espia para o processo de despistagem e investigação.

“Para esta semana prevemos começar na zona de Espia, mas de acordo com a necessidade podemos estender a despistagem para outras zonas. Tudo vai depender do resultado da investigação. Temos tido bons resultados com os trabalhos na comunidade. Encontramos casos, o que demonstra que vale a pena fazer a despistagem na comunidade”, refere.

A responsável de saúde lamenta o facto de muitas pessoas, principalmente em alguns estabelecimentos comerciais, optarem pelo não uso da máscara como uma das formas de evitar a propagação do novo coronavírus. Jaqueline Cid pede uma maior fiscalização.

“De facto constatamos que muitas pessoas ainda estão com uma mentalidade um pouco difícil, mas que vamos contornando. Chegamos a uma mercearia ou uma padaria e as pessoas que estão a vender alimento não estão a usar máscara. Acho que devemos ter medidas de inspecção mais rígidas porque penso que as pessoas estão a abusar um pouco. Mesmo a nível social as pessoas acabam por tirar a máscara para conviver com outras”, lamenta.

“Pedimos às pessoas para continuarem a usar a máscara porque qualquer um de nós é um possível suspeito”, apela.

Os últimos dados do novo coronavírus em Cabo Verde dão conta de 51 mortos associados à doença, 605 casos activos, 4.599 recuperados, e um total acumulado de 5.257 casos desde 19 de Março.