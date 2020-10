Um óbito e 104 novos casos de infecção por SARS-CoV-2

Tarrafal de Santiago lamenta hoje mais uma morte relacionada com a infecção pelo coronavírus. Quanto a novos casos diagnosticados, somam-se hoje 104, cerca de metade dos quais na Praia, e os restantes espalhados por vários concelhos do país, nas ilhas de Santiago, Fogo, São Vicente e Santo Antão.

A ilha de Santiago continua a ser o principal foco de infecções do país, tendo-se hoje diagnosticado 53 casos positivos na Praia (em 253 amostras analisadas); 10 em Santa Catarina (62 amostras); 11 em Santa Cruz (em apenas 30 amostras); 3 em São Lourenço dos Órgãos (6 amostras); 1 em São Miguel (19 amostras); 7 em Tarrafal (19 amostras), concelho que também regista um óbito associado à COVID-19; 4 em Ribeira Grande de Santiago (16 amostras processadas); 1 em São Salvador do Mundo (3 amostras) e 2 em São Domingos (14 amostras).

Na ilha do Fogo registam-se 8 casos: 6 em São Filipe (em 19 amostras analisadas) e 2 em Santa Catarina (10 amostras). Já São Vicente regista mais 1 caso, em 30 amostras. Do Sal, foram processadas 16 amostras mas nenhuma acusou positivo para a infecção. Santo Antão, por seu turno, soma mais três casos, tendo 1 sido diagnosticado em Porto novo (em 11 amostras) e 2 em Ribeira Grande (7 amostras)

Assim, no cômputo diário, de um total de 525 resultados recebidos, somam-se 104 casos novos positivos, mas também 38 recuperados (Praia 18, Ribeira Grande de Santiago 2, Santa Catarina 1, Santa Cruz 3, São Lourenço dos Órgãos 3, São Filipe 4, São Vicente 7).

Com esta actualização o país passa a contabilizar 867 casos ativos, 5970 casos recuperados, 74 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 6913 casos positivos acumulados.

Sobre a morte ocorrida no Tarrafal, nehuma informação adicional, relativa à vítima é adicionada no Boletim epidemiológico que, na linha da edição que tem seguido apenas aproveita a “oportunidade para apresentar as nossas sentidas condolências à família enlutada, pelo óbito ocorrido no Concelho de Tarrafal”.

O governo reforça o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da COVID-19.