COVID-19: 83 casos novos, 61 são na Praia

Casos hoje divulgados dizem respeito aos dias 7, 8 e 9 de Outubro. Há 26 pessoas hospitalizadas e quatro a "necessitarem de cuidados especiais", disse, esta segunda-feira, o Director dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto, em conferência de imprensa.

Segundo Jorge Barreto, dos quatro pacientes que estão a ser alvo de cuidados diferenciados "três estão no Hospital Agostinho Neto" - onde estão 12 das 26 pessoas internadas a nível nacional - e uma no Hospital de Santa Rita Vieira, em Santa Catarina de Santiago.

Com os 83 novos casos hoje reportados, de um total de 309 amostras analisadas, Cabo Verde passa a contar com um total de 7163 casos positivos acumulados dos quais 6075 foram dados como recuperados. Em quarentena estão 1035 pessoas. Além dos 61 casos registados na Praia os restantes foram registados em Santa Catarina de Santiago (6), Santa Cruz (1), São Salvador do Mundo (1), Ribeira Grande de Santiago (3) e São Domingos (9).

Jorge Barreto anunciou ainda que hoje foi dada alta médica a 94 pacientes e que foram "registados 35 casos suspeitos". "A taxa de assintomáticos mantém-se nos 70% e a taxa de letalidade em 1%".

Questionado se as autoridades de saúde estão preparadas para a abertura dos aeroportos e portos nacionais à chegada de aviões e navios vindos do estrangeiro, Jorge Barreto assegurou que tudo está a ser feito para que os resultados sejam entregues aos passageiros de forma atempada.

"Nós pensamos que foram acauteladas as condições para dar a resposta necessária", disse remetendo esclarecimentos adicionais para a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima.

"É claro que a retoma dos voos internacionais vem constituir um desafio para o país. Todas as medidas para garantir os resultados dos testes PCR atempadamente já foram tomadas. Neste momento temos seis laboratórios em todo o país".

"Tudo foi feito para que o viajante tenha o resultado do teste 72 horas antes da sua viajem", acrescentou.