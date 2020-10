Rússia doa ajuda humanitária a Cabo Verde

O governo da Federação da Rússia vai entregar, esta quinta feira, cerca de oito toneladas de materiais para ajudar no combate à COVID-19.

A ajuda doada pelo governo russo vai ser entregue ao ministro da Saúde, Arlindo do Rosário pelo embaixador da Rússia em Cabo Verde, Vladimir Sokolenko.

Os materiais que chegam esta quinta-feira ao aeroporto do Sal consistem em equipamentos de proteção individual e respiradores com kits de filtros, máscaras, luvas, fatos, equipamento de diagnóstico, medicamentos e acessórios médicos. Segundo um comunicado enviado pelo Ministério da Saúde este donativo demonstra a "excelência das relações de amizade e cooperação existentes entre os dois países e povos".

Cabo Verde conta com 7901 casos positivos acumulados, dos quais 6792 já foram dados como recuperados. 87 pessoas morreram por problemas associados à COVID-19.

A Rússia, com 24.212 mortos, é o quarto país do mundo em número de infectados, depois de EUA, Índia e Brasil, com mais de 1,4 milhões de casos.