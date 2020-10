Foram realizados 7483 testes de PCR nos últimos 14 dias, dos quais 1028 acusaram positivo

De 12 a 25 de Outubro foram realizados 7483 testes PCR, dos quais 1028 acusaram positivo, segundo Jorge Barreto. O total dos positivos corresponde a 14,5% das amostras analisadas e a uma média de 72 casos de infecção diárias.

Entretanto, nas últimas 24 horas foram analisadas 290 amostras e somam-se 28 casos novos positivos. 21 na Praia, um em Ribeira Grande de Santiago, um em São Domingos, um em Santa Catarina, um em São Miguel, dois em Santa Cruz, um em São Lourenço dos Órgãos. As amostras que foram analisadas de ontem para hoje são dos dias 23 e 24.

170 pessoas tiveram altas, dos quais 96 na Praia, 10 em São Domingos, três em São Salvador do Mundo, dois em São Miguel, três em Santa Cruz, dois São Lourenço dos Órgãos, nove em São Filipe, um em Porto Novo, quatro em São Vicente, quatro no Sal e 36 na Boa Vista.

“No Hospital Agostinho Neto duas pessoas tiveram alta hoje, uma pessoa do sexo feminino com 81 anos e uma outra pessoa de sexo masculino com 63 anos. Portanto, são altas que nos deixam felizes mostrando que pessoas idosas e que também podem ter outros problemas de saúde, conseguem recuperar e ter alta por causa do novo coronavírus”, disse Jorge Barreto.

O país passa a contabilizar 872 casos ativos, 7455 casos recuperados, 94 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 8423 casos positivos acumulados.

Do total dos casos acumulados, 72% não apresentavam sintomas, ou então tinham sintomas muito leves e 28% tinham sintomas mais marcantes. A taxa de letalidade global continua em 1,1%.

Taxa de Incidência nos municípios nos últimos 14 dias

“Nos últimos 14 dias, a semana passa e a semana anterior, dos dias 12 ao dia 25 de Outubro, foi realizado um total de 7483 testes de PCR, o que constitui uma média de 534 testes por dia e foram identificados um total de 1028 casos novos. São dados ainda provisórios porque ainda temos amostras da semana passada, essa informação poderá ter alguma alteração”, informou.

Nos últimos 14 dias, a taxa de incidência acumulada é de 196 por 100 mil habitantes. Em comparação com a semana epidemiológica 42, que é do dia 28 de Setembro ao dia 11 de Outubro, foram analisadas um total de 6789 amostras, uma média de 485 por dia, os casos foram 1220 e representa 18%.

De 12 a 25 de Outubro, o concelho de São Filipe registou 148 casos, praticamente o dobro de casos que tinham tido nos 14 dias anteriores, que eram 72. A taxa de incidência acumulada dos últimos 14 dias é de 740 por 100 mil, tendo em conta o tamanho da população.

Em Santa Catarina de Santiago, houve um total de 78 casos. A taxa de incidência é de 165 por 100 mil habitantes, comparando com os outros 14 dias anteriores em que a taxa de incidência acumulada era de 204 por 100 mil.

Em São Vicente foi registado, nos últimos 14 dias, 38 casos correspondendo a uma taxa de incidência de 45 por 100 mil habitantes, comparado com os outros 14 dias que era 55 por 100 mil habitantes.

No Sal houve 10 casos e uma taxa de incidência de 24 por 100 mil habitantes, quando nos 14 anteriores era de 12 casos, correspondendo a 29 casos por 100 mil.

Em São Domingos manteve-se o número total de casos, 37 e uma taxa de incidência de 264 por 100 mil habitantes.

No Paul, foram registados 47 casos novos e uma taxa de incidência de 886 por 100 mil habitantes tendo em conta o tamanho da população que é pequena, quando nos dias anteriores registaram 12 casos novos e taxa de 226 por 100 mil, os casos triplicaram.

Apesar de uma tendência de diminuição dos casos, Jorge Barreto disse que é preciso aguardar os próximos dias para ver a repercussão da actividade eleitoral no país.

“Entretanto temos de aguardar os próximos dias, como sabem nós tivemos a campanha eleitoral, e com as eleições ontem houve comemorações, e vamos ter que com cautela aguardar os próximos 14 dias ou mais para ver qual será a repercussão de toda essa actividade eleitoral que houve em Cabo Verde”, avisou.