Covid-19/Brava: Escola Secundária Eugénio Tavares retoma aulas após duas semanas encerrada

​A Escola Secundária Eugénio Tavares retoma as aulas hoje, depois de ter estado encerrada durante duas semanas, devido ao surgimento de dois casos da covid-19 no estabelecimento de ensino.

A direcção da escola, citada pela Inforpess, confirmou o reinício das aulas para quarta-feira, 28, e apelou a a alunos e professores para cumprirem “ao máximo” as medidas e as normas sanitárias.

As autoridades sanitárias tinham ordenado no dia 15 o encerramento temporário da escola, após diagnosticar dois casos positivos da covid-19.

A suspensão das aulas durante as duas semanas aconteceu em conformidade com as orientações das autoridades de saúde, do Ministério da Educação e do plano de contingência da escola, visando a preservação da saúde da comunidade educativa.

O delegado de Saúde da Brava, Júlio Barros, disse hoje à Inforpress que nesta altura a ilha já contabiliza 12 casos acumulados, sendo cinco recuperados e sete doentes activos.

Aproveitou para alertar a comunidade educativa e os pais e encarregados da educação a cumprirem as regras e, caso sentirem algum sintoma, que procurem os serviços da Delegacia de Saúde da Brava.

Cabo Verde contabiliza neste momento 777 casos activos, 7.599 casos recuperados, 94 óbitos e dois transferidos, perfazendo um total acumulado de 8472 infecções desde 19 de Março.