Praias da capital e do Fogo reabrem ainda que condicionadas

As praias da Praia e do Fogo receberam autorização para serem reabertas pelo IMP ainda que com condicionantes de horário. Tanto na capital como no Fogo pode-se ir a banhos das 06h00 às 10h00 e das 12h00 às 15h00 . "As actuais interdições serão atualizadas mediante à avaliação da situação epidemiológica", avisa o IMP.

O comunicado do (Instituto Marítimo Portuário) IMP, publicado na página de facebook daquela instituição, aponta que depois das "medidas anunciadas pelo Governo de Cabo Verde, através da Resolução nº147/2020 de 31 de outubro, que prorroga a situação de calamidade nas ilhas de Santiago e do Fogo e determina a situação de contingência nas outras ilhas" é alterado o "Regulamento de acesso e frequência das zonas marítimas balneares de acordo com as novas diretivas do Governo".

Assim as praias balneares da capital "São Francisco 1, São Tomé, Praia de Virgínia, Praia do Portinho, Gamboa, Prainha e Quebra Canela" passam a estar abertas ao público entre as 06h00 e as 110h00 e entre as 12h00 e as 15h00. Já as restantes praias da ilha de Santiago passam a funcionar no horário entre as 06h00 e as 18h00.

No entanto, alerta o IMP,

Também no Fogo há restrições de horário idênticas às que se verificam na Praia. Segundo o IMP as quatro praias balneares existentes na ilha do vulcão passam, também, a estar abertas entre as 06h00 e as 10h00 e entre as 12h00 e as 15h00.

Por último, no Sal das 14 praias balneares existentes na ilha 10 estão abertas sem quaisquer restrições enquanto nas restantes quatro é apenas permitida a prática de actividades náuticas desportivas.