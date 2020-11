“Quanto mais casos vão aparecendo maior é a probabilidade de haver casos graves e o risco de virmos a ter óbitos” -DNS

O director nacional da Saúde (DNS), Jorge Barreto alertou que quanto mais casos vão aparecendo maior é a probabilidade de haver casos graves e maior é o risco de Cabo Verde registar mais óbitos.

Durante a conferência sobre a situação epidemiológica no país, Jorge Barreto informou que relativamente aos óbitos ocorridos hoje, o caso de São Filipe se refere a um homem de 75 anos. Quanto aos óbitos de São Vicente e Praia, disse que neste momento, não há muitas informações, mas que se tratava de pessoas também de idade e com outros problemas de saúde.

Segundo Jorge Barreto, as amostras trabalhadas nas últimas 24 horas, são dos dias 2,3,4 e 5 de Novembro.

“O uso obrigatório de máscaras é uma medida que tem sido adoptada em outros países, como sabem é uma doença que se transmite por cutículas de proximidade, por isso a indicação dessa medida, no sentido de ver se realmente há uma diminuição de propagação do vírus. Há pessoas que podem estar com sintomas, mas que ainda continuam a circular, até desconfiarem que têm ou que podem ter COVID-19, o que pode levar alguns dias. Usando máscara, ou pelo menos havendo essa obrigatoriedade do uso de máscara o risco deve diminuir. Esperamos que realmente traga algum impacto na evolução da pandemia”, referiu.

O director nacional da Saúde alertou ainda para a probabilidade de aumento de casos graves e óbitos, a medida que os casos aumentam, citando como exemplo São Filipe.

“Na Praia parece que a situação está a estabilizar embora seja com muita cautela que nós temos de dizer que a situação está a mudar. As medidas também vão sendo analisadas e revisitadas diariamente para ver se estamos ou não no bom caminho, se há ou não outras estratégias que nós podemos adoptar no sentido de mitigar esse risco de propagação do vírus”, ponderou.

Conforme referiu, a Direcção Nacional de Saúde ainda não fez a análise do impacto das campanhas eleitorais, mas, ao que tudo indica há um ligeiro aumento dos casos.

“Ainda não fizemos a análise do impacto das campanhas, mas se calhar no concelho de São Filipe, tendo em conta as circunstâncias em que as pessoas circularam para fazer as actividades de campanha sem o cumprimento das medidas, no concelho do Paul também parece ter havido um ligeiro aumento, no geral penso que não houve um impacto muito grande, na segunda-feira vamos fazer um balanço comparando as duas últimas semanas epidemiológicas, com dados mais robustos e ver se realmente continuamos com essa impressão de que há uma estabilização ou se ainda não dá para falar disso”, garantiu.

Com a actualização de hoje, Cabo Verde passa a contabilizar 759 casos ativos, 8363 casos recuperados, 100 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9224 casos positivos acumulados.