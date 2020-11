Nos últimos 14 dias taxa de incidência no país baixou de 207 para 162 por 100 mil habitantes

De 26 de Outubro a 8 de Novembro a taxa de incidência acumulada, no país, baixou de 207 para 162 por 100 mil habitantes, segundo Jorge Barreto. Nesse período foram registados uma média de 64 novos casos diários.

De acordo com o Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto, de 26 de Outubro a 8 de Novembro um total de 6780 amostras foram analisadas nos laboratórios onde é possível fazer o PCR para a detecção da COVID-19, o que representa uma média de 477 testes por dia. Do total das amostradas analisadas, 903 acusaram positivo, uma média de 64 casos novos por dia, representando 13,5% do total das amostras trabalhadas nesse período.

Nos 14 dias anteriores, de 12 a 25 de Outubro, foram trabalhadas 7483 amostras, uma média de 534 por dia, que resultou em 1154 casos novos, uma média de 82 casos por dia, correspondendo a 15,4% do total das amostradas trabalhadas nesse período. Uma diferença de 251 casos entre os dois períodos em análise.

“Como as amostras analisadas de ontem para hoje se referem ao dia 6 de Novembro, uma diferença de três dias, vamos ter que aguardar porque ainda há amostras pendentes, mas, estamos esperançosos que da análise que se vai fazer dessas amostras pendentes, não aumentará tanto o número de casos novos nos últimos 14 dias, o que nos deixa também esperançosos em relação a situação da pandemia no país”, referiu Jorge Barreto.

A taxa de incidência dos últimos 14 dias para Cabo Verde está em 162 por 100 mil habitantes, comparativamente com os 14 dias anteriores que estava em 207 por 100 mil habitantes.

Na Praia, nos últimos 14 dias, a taxa de incidência é de 167 por 100 mil habitantes, em detrimento de 306 por 100 mil habitantes dos 14 dias anteriores.

“Parece haver uma tendência para uma estabilização, até mesmo para diminuição de número de casos. Em São Filipe, que é o concelho que tem chamado mais atenção nos últimos dias, a taxa de incidência aumentou para 1404 por 100 mil habitantes quando, nos 14 dias anteriores, era de 884 por 100 mil habitantes. Penso que não ser]a novidade considerando o número de casos que este concelho tem tido nos últimos dias”, informou.

No concelho da Boa Vista a taxa de incidência é de 30 por 100 mil habitantes, comparativamente aos 14 dias anteriores que era de 528 por 100 mil habitantes. Boa Vista tinha 105 casos no período de 12 a 25 de Outubro e no período de 26 de Outubro a 8 de Novembro teve seis casos novos.

De 12 a 25 de Outubro Paul registou 47 casos, correspondendo a uma taxa de incidência acumulada de 873 por 100 mil, agora, nos últimos 14 dias, registou 17 casos no total e a taxa de incidência é de 316 por 100 mil habitantes.

“Em São Vicente, a situação alterou-se um bocado, no período de 12 a 25 de Outubro tinham tido 44 casos novos, representava uma taxa de incidência de 52 por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias o número de casos praticamente duplicou, passando para uma taxa de incidência acumulada de 94 por 100 mil habitantes. Nesses concelhos onde há um aumento da taxa de incidência acumulada há que reforçar as medidas de prevenção e a população deve colaborar no cumprimento dessas medidas”, alertou.

No Porto Novo houve uma taxa de incidência de 36 por 100 mil habitantes, registou-se um total de 6 casos nos 14 dias anteriores, e nos últimos 14 dias houve um aumento para 20 casos levando a taxa de incidência acumulada para 119 por 100 mil habitantes. Nos Mosteiros também houve um aumento, passando de um caso para 12 casos nos últimos 14 dias, levando a taxa de incidência de 11 por 100 mil para 130 por 100 mil habitantes. No Sal, o total de casos no período de 12 a 25 de Outubro foi de 10 representando uma taxa de incidência 24 por 100 mil e nestes últimos 14 dias verificou-se apenas três casos, representando uma taxa de incidência de 7 por 100 mil habitantes.

“Esses dados mostram-nos que há um aumento em alguns concelhos, diminuição em outros, não nos permitem tirar conclusões muito robustas em relação ao papel que a as actividades eleitorais a até mesmo o dia da eleição poderão ter tido como influência na situação epidemiológica. Poderá ter tido alguma influência mas não saberei dizer se será o único factor ou o factor principal. Temos notado cada vez mais que o cumprimento das medidas de prevenção deve ser cada vez mais observados, cada vez mais tomado em consideração pela população porque só assim teremos um número de casos muito reduzidos e a possibilidade de casos graves também ai diminuir e consequentemente os óbitos”, finalizou.

Já no que respeita a casos novos o Boletim Epidemiológico de hoje dá conta de um total de 50 novos casos a nível nacional. A Praia registou 10 casos, Ribeira Grande de Santiago dois, Santa Catarina um, São Salvador do Mundo um, São Filipe 14, Mosteiros um e São Vicente 21.

De destacar igualmente que hoje foram dadas como recuperadas 252 pessoas. O país passa a contabilizar 600 casos ativos, 8717 casos recuperados, 100 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9419 casos positivos acumulados.