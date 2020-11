Confirmados mais 61 casos e uma morte por COVID-19 em Cabo Verde

O concelho da Praia registou hoje mais uma morte por COVID-19, aumentando para 102 o número de vítimas mortais. Foram ainda registados mais 61 infecções.

“Infelizmente nós tivemos a informação de mais um óbito de uma pessoa do concelho da Praia, com 60 anos de idade e que se encontrava internada no Hospital Agostinho Neto, desde o dia 05 de Novembro, mas teve complicações, talvez originadas por outros problemas de saúde também que tinha e acabou por falecer”, detalhou o Director Nacional da Saúde, durante a conferência de imprensa.

Ainda segundo Jorge Barreto a maioria dos óbitos aconteceram em pessoas com idade superior a 60 anos, uma “boa parte” tinha problemas de hipertensão e diabetes.

“Praticamente 80% dos óbitos são de pessoas idosas. Uma boa parte dessas pessoas que acabaram por falecer também tinham duas situações, hipertensão arterial e diabetes, juntos. Portanto já são dois factores agravantes. Outros problemas são muito menos frequentes, nomeadamente o uso abusivo do álcool, algumas pessoas com baixa imunidade, mas é sobretudo, a hipertensão, diabetes que acabam por provocar problemas em outros órgãos como os rins e acaba por depois haver uma falência de todos os órgãos o que leva a pessoa a morrer por causa também da inflamação que acontece devido à COVID-19”, explanou.

Os novos casos foram registados nos concelhos Praia (35), Santa Catarina (03), Santa Cruz (02), São Lourenço dos Órgãos (06), São Filipe (03), Mosteiros (01), Porto Novo (04), e São Vicente (07).

Esses 61 casos novos, segundo Jorge Barreto, representam 14,6 % do total das amostras analisadas de ontem para hoje.

Relativamente às altas, foram confirmados 91, sendo um em Ribeira Grande de Santiago, cinco em Santa Catarina, dois em São Salvador do Mundo, 60 em São Filipe, um em Mosteiros, cinco em Santa Catarina do Fogo, cinco na Brava, um em Paul e 11 em São Vicente.

Neste momento, há 1069 pessoas em quarentena e a taxa de letalidade está em 1%.

Com esta actualização, o País passa a contabilizar 627 casos activos, 8.829 recuperados, 102 óbitos, dois doentes transferidos e um total acumulado de 9.560 casos positivos.