​Mais uma morte e 42 novos casos positivos de COVID-19 em Cabo Verde

Cabo Verde regista mais um óbito por COVID-19, perfazendo um total de 103 mortes associadas ao novo coronavírus no país. A mais recente vítima mortal foi confirmada em São Vicente, anunciou hoje o Ministério da Saúde.

De acordo com o comuinicado emitido esta tarde, o país contabiliza mais 42 novos casos positivos de COVID-19, em 528 amostras analisadas nas últimas 24 horas. A maior parte dos novos casos, 20, foram confirmados em São Vicente. A ilha do Fogo regista mais 8 infecções por Sars-CoV2, sendo 7 no município de São Filipe e 1 em Santa Catarina.

Ou restantes casos foram contabilizados na cidade da Praia (4), Ribeira Grande de Santiago (1), Santa Cruz (2), São Lourenço dos Órgãos (3), Brava (1), Porto Novo (1) e Sal (2).

Nas últimas 24 horas as estruturas de saúde deram alta a mais 72 pessoas, distribuidas pelos municípios da Praia (49), São Vicente (14), Porto Novo (5), São Filipe (3) e São Lourenço dos Órgãos (1).

Cabo Verde passa a contabilizar 496 casos ativos de COVID-19, 9220 recuperados, 103 óbitos e 2 transferidos, perfazendo um total de 9822 casos positivos acumulados.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.313.471 mortos resultantes de mais de 54 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.