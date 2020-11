Santa Cruz: Polícia Nacional detém 10 indivíduos suspeitos de vários crimes de roubo e furto

A Esquadra Policial de Santa Cruz deteve, este sábado, 10 indivíduos suspeitos de vários crimes de roubo e furto perpetrados nos últimos dias nesse município do interior de Santiago e apresentou-os no domingo ao Tribunal da Comarca local.

As detenções, segundo a Polícia Nacional (PN), aconteceram na sequência do cumprimento de nove mandados de busca, revistas e apreensão, emitidos pelo Tribunal Judicial da Comarca de Santa Cruz.

Segundo a mesma fonte, a operação foi desenvolvida nas localidades de Ponta Achada e Salina, onde a investigação das autoridades policiais concluiu que as referidas residências estavam a ser usadas para guardar armas de fogo e armas brancas e para o armazenamento de produtos do “mundo do crime”.

Além das 10 detenções dos indivíduos, todos do sexo masculino, com idade compreendida entre os 17 e os 28 anos, foram apreendidas quatro munições de calibre 6,35 mm e uma de 9 mm, 10 armas brancas (cinco catanas, quatro facas 80 e uma foice), dois martelos utilizados no arrombamento da porta, um taco de papel de cimento, contendo no seu interior um produto – erva seca – supostamente ‘cannabis’, bem como uma certa quantidade de sementes de padjinha.

Foram apreendidos, igualmente, uma quantia em moeda nacional no valor de 6.000 escudos, cinco bicicletas, supostamente objectos provenientes do acto ilícito e três televisores plasma.