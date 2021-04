​PN detém quatro passageiros por vários delitos durante controlo no Aeroporto Internacional da Praia

A Polícia Nacional (PN) deteve, no último fim de semana, quatro pessoas durante os procedimentos de controlo de passageiros e dos voos nacionais e internacionais, no Aeroporto Internacional da Praia. As detenções, em flagrante delito, foram efectivadas através da Direção de Estrangeiros e Fronteiras - Divisão de Fronteiras, anunciou hoje a PN.

Em nota, a força policial explica que um dos detidos é um cidadão de nacionalidade cabo-verdiana por porte e uso ilegal de arma de fogo, e tentativa de transporte ilegal e não autorizado de arma de fogo na aeronave, com destino à Boa Vista.

Outro indivíduo de nacionalidade alemã foi detido por ter na sua posse, dois embrulhos com ervas, que indiciam ser estupefacientes, durante os procedimentos do voo com destino a ilha do Sal.

De acordo com a mesma fonte, um cidadão de nacionalidade francesa foi detido por posse e uso de teste COVID-19, com fortes indícios de ser fraudulento, no voo com destino a Lisboa.

A outra detenção envolve uma cidadã com dupla nacionalidade, cabo-verdiana e americana, por se caracterizar como passageira desordeira e ainda por desrespeito e desacato ao agente de autoridade, no voo com destino a EUA - Boston.

Durante a mesma operação, a Polícia Nacional aplicou coimas a 21 cidadãos estrangeiros, num valor total de 220.100$00 (duzentos e vinte mil e cem escudos), por ultrapassarem o tempo de estadia autorizado e por estadia irregular no território cabo-verdiano.

“De referenciar que os cidadãos detidos serão apresentados às instâncias judiciais competentes para os efeitos processuais. Os artigos apreendidos farão parte do processo, que deverão acompanhar os ora detidos às instancias judiciais e o montante apreendido, em coimas, reverterá a favor o Estado Cabo-verdiano, dentro dos requisitos legais”, lê-se na nota.

As acções operacionais no Aeroporto Internacional da Praia foram realizadas nos dias 24 a 25 deste mês.