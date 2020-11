São Vicente: Delegado de Saúde muda estratégia e testa pessoas indicadas pelos centros de saúde

O delegado de Saúde de São Vicente, Elísio Silva, disse este domingo à Inforpress que tem utilizado outras formas de levar pessoas de várias localidades a fazer teste da covid-19, convidando-as a procurar o Centro de Estágio, nos fins-de-semana.

Segundo Elísio Silva, antes a delegacia dirigia-se às zonas de São Vicente para fazer despiste de covid-19. Mas, devido ao avolumar de trabalho das equipas da delegacia, agora a estratégia é convidar pessoas, através do centros de saúde, para fazer testes.

“Temos convidado pessoas de diversas localidades a fazer testes no Centro de Estágio, mas os centros de saúde é que indicam as pessoas que devem ir. Em vez de irmos até eles, são as pessoas vêm ter connosco no Centro e Estágio”, explicou Elísio Silva, para quem adoptaram este método a partir do aumento do número de casos de coronavírus em São Vicente.

No entanto, o responsável esclareceu que os testes são feitos com critérios com base nos contactos e “contactantes” das pessoas já diagnosticadas com a covid-19.

Neste momento São Vicente conta com 53 casos activos da covid-19. No geral, Cabo Verde conta neste momento com 478 casos activos contabilizados, 9.649 casos recuperados, 104 óbitos por covid-19 e 10.234 casos positivos acumulados.