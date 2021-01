Rebelo de Sousa vence em Cabo Verde com cerca de 78% dos votos

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa venceu, em Cabo Verde, com 78,09% dos votos. Segundo os dados do Ministério da Administração Interna de Portugal dos 4.023 inscritos, apenas 393 foram às urnas.

De acordo com a mesma fonte, o candidato reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, obteve 303 votos, correspondentes a 78,09% dos votos. Ana Gomes foi a segunda mais votada com 45 votos que representam 11,60% dos votos.

Em terceiro lugar ficou Marisa Matias com 12 votos, 3,09%, enquanto André Ventura conseguiu 10 votos, 2,58 %.

O mesmo site avança ainda que três votos foram em branco e dois foram nulos.

De uma forma geral, no estrangeiro, Marcelo Rebelo de Sousa venceu com 14.200 votos, 52,03%. Em segundo lugar ficou Ana Gomes com 5.109 votos, 18,72% e em terceiro André Ventura com 5.109 votos, 12,79%.

Na Praia, o processo eleitoral na mesa de voto da Embaixada de Portugal bateu o recorde de afluência às urnas de todas as eleições anteriores, segundo o Secretário da Embaixada e encarregado da Secção Consular de Portugal em Cabo Verde, Tiago de Brito Penedo.

PR felicita Rebelo de Sousa

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, felicitou o Presidente reeleito pela “sua vitória eleitoral expressiva” e afirmou que juntos, continuarão a trabalhar para a consolidação das relações entre os dois países e no quadro da CPLP.

“Reeleito um Presidente que, inegavelmente, é amigo de Cabo Verde e que tem contribuído para o reforço da amizade e da cooperação entre os dois países”, escreveu na sua página do Facebook.

No total, o actual Presidente teve 2.533.799 votos, enquanto Ana Gomes teve 541.345 e André Ventura 496.583. A abstenção foi de 60,51%.