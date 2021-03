Variante inglesa de Sars-Cov-2 já circula no país

A informação foi avançada esta tarde pela presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública (INSP), Maria da Luz Lima, na conferência de imprensa diária sobre a evolução da COVID-19 em Cabo Verde.

A presidente do INSP referiu que o país está a criar as condições para a sequenciação genómica do vírus Sars-Cov-2 para saber quais as variantes que circulam e que não falta muito para tal acontecer.

Entretanto, recordou que com o apoio da OMS foram enviadas para Dakar, em meados de Fevereiro, 77 amostras para sequenciação. As 77 amostras foram recolhidas em todas as ilhas activas naquele momento, e correspondentes aos meses de Dezembro de 2020, Janeiro e Fevereiro de 2021.

Nesta primeira fase foram sequenciados 24 amostras e os resultados que chegaram identificaram que a maior parte da variante do vírus circulante no país é da Europa Ocidental e duas das amostras, de casos detectados em Santiago, eram da variante inglesa. "Isto significa que está a circular a variante inglesa do vírus Sars-Cov-2", anunciou.

Para a presidente do INSP, a circulação dessa variante no país é preocupante já que a taxa de transmissibilidade é maior, o que pode significar um aumento de casos graves e eventualmente mais óbitos.

Por sua vez, o Director Nacional da Saúde, Jorge Barreto, explicou que apesar da identificação dessa variante no país, através das informações estatísticas ainda não é possível verificar o seu impacto.

"Tendo em conta que é uma variante que tem demonstrado maior capacidade de transmissão e de provocar casos muito mais graves esperávamos que a esta altura tivéssemos muito mais casos. Não temos tido uma diminuição da capacidade de diagnóstico, estamos a utilizar tanto o PCR como o teste rápido de antigénios que são válidos para identificar essa variante, só não nos diz que é esta variante", considerou.

Quanto ao balanço, Jorge Barreto informou ainda que de 15 a 28 de Fevereiro foram analisadas 8.745 amostras, uma média de 625 diárias. Foram identificados 667 novos casos, uma média de 48 por dia, correspondentes a uma taxa de positividade de 7,6%.

De 1 a 14 de Fevereiro foram analisadas 9.196 amostras, uma média de 657 por dia. Foram identificados 659 novos casos, uma média de 47 casos novos, correspondentes a uma taxa de positividade de 7%. A Taxa de Incidência a nível nacional é de 118 por 100 mil habitantes.

Hoje foram notificados mais 32 novos casos, dos quais 11 na Praia, 1 em Santa Cruz, 2 em São Vicente, 5 no Sal, 8 em Ribeira Brava, 1 no Tarrafal de São Nicolau, 3 na Boa Vista e 1 no Maio.

Há ainda mais 61 recuperados (Praia 34, Santa Catarina 1, Santa Cruz 2, São Lourenço dos Órgãos 1, Paul 9, São Vicente 6, Boa Vista 7 e Maio 1).

O país passa a contabilizar 397 casos activos, 14875 casos recuperados, 147 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15432 casos positivos acumulados.