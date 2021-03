Covid-19: Apoios da segurança social cabo-verdiana ultrapassaram os 14 M€ em 2020

O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) apoiou 26.572 pessoas em 2020, com medidas de mitigação à crise provocada pela pandemia de covid-19, que custaram 14,1 milhões de euros.

A informação consta de um relatório do INPS sobre as prestações atribuídas para a mitigação da pandemia de covid-19, de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2020, apontando que 68,5% dos beneficiados foram trabalhadores colocados no regime de ‘lay-off’.

Assim, o balanço da instituição contabiliza 26.572 beneficiários de apoios sociais atribuídos neste âmbito, 18.195 dos quais referentes a processos de suspensão do contrato de trabalho devido à pandemia, com um custo para o INPS, de Abril a Dezembro, de quase 1.389 milhões de escudos.

O INPS apoiou ainda com praticamente 110 milhões de escudos com a pagamento do subsídio de desemprego a 1.947 trabalhadores e com a atribuição do Rendimento Solidário, num montante global de 42,1 milhões de escudos a 4.218 pessoas.

Globalmente, os apoios sociais pagos pelo INPS de 01 de Abril a 31 de Dezembro, para mitigar as consequências da pandemia de covid-19, ascenderam a 1.567.943.975 escudos.

“O conselho directivo e a comissão executiva do INPS, além da revisão do orçamento inicial, têm vindo a acompanhar as medidas implementadas pelo Governo, defendendo o interesse dos contribuintes, beneficiários, segurados e demais parceiros do sistema de previdência social em Cabo verde”, lê-se num relatório anterior da instituição.

A maior dotação destes apoios foi para as duas primeiras fases do regime de suspensão de contratos de trabalho, garantindo 70% do salário aos trabalhadores colocados em ‘lay-off’, pago em partes iguais pela entidade empregadora e pelo INPS.