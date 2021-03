COVID-19: Situação a nível nacional é estável, mas bastante variável entre as ilhas

O director Nacional da Saúde informou hoje que a situação é de alguma estabilidade a nível nacional, mas bastante variável entre as ilhas, que estão em momentos epidemiológicos diferentes. Na última semana, os óbitos provocados por COVID-19 foram de pessoas idosas, com idade acima dos 80 anos e alguns com mais de 90 anos de idade.

A taxa de positividade aumentou de 7 para 7,4%, nos últimos 14 dias, derivado do aumento do número de casos na ilha de São Nicolau e também dos casos que foram identificados tanto no Sal e na Boa Vista.

Segundo os dados apresentados pelo Director Nacional da Saúde, de22 de Fevereiro até 7 de Março foram analisados 9.712 amostras, o que representa uma média uma média 694 por dia entre PCR e testes de antigénio. Foram identificados 720 casos novos, uma média 51 por dia e uma taxa de positividade de 7,4%.

De 8 a 21 de Fevereiro foram analisadas 8.953 amostras, representando uma média de 640 por dia. Neste período foram identificados um total de 604 casos novos, uma média de 47 por dia e taxa de positividade de 7%.

“Houve um ligeiro aumento em relação a taxa de positividade, mas, provavelmente derivado da situação que temos na ilha de São Nicolau e também os casos que foram identificados tanto no concelho do Sal e da Boa Vista, embora no concelho da Praia estejamos a ter notificações de casos, mas em relação a semana de 22 a 28 comparativamente com a última semana, de 1 a 7 de Março, o número de casos parece ter diminuído ligeiramente”, disse Jorge Barreto.

A nível nacional, a taxa de incidência está em 128 por 100 mil habitantes. Há cinco concelhos com a taxa de incidência inferior a 25 por 100 mil, 11 com a taxa entre 25 e 150 por 100 mil e seis com a taxa superior a 150 por 100 mil habitantes.

Inferior a 25 por 100 mil habitantes

Tarrafal de Santiago 17 por 100 mil; Ribeira Grande de Santo Antão 7 por 100 mil; Porto Novo 6 por 100 mil e Mosteiros 11 por 100 mil. Brava continua sem registo de casos e a taxa é de 0 por 100 mil.

Entre 25 e 150 por 100 mil habitantes

Praia 141 por 100 mil; Boa Vista 138 por 100 mil; São Domingos 49 por 100 mil; Santa Cruz 35 por 100 mil; Sal 89 por 100 mil; Santa Catarina de Santiago 82 por 100 mil; São Salvador do Mundo 47 por 100 mil; Maio 65 por 100 mil; São Filipe 89 por 100 mil, São Lourenço dos Órgãos 29 por 100 mil e Santa Catarina do Fogo 39 por 100 mil

Superior a 150 por 100 mil

São Vicente 159 por 100 mil (estava em 244 por 100 mil); Paul 190 por 100 mil; Ribeira Brava 1476 por 100 mil; Tarrafal em São Nicolau 270 por 100 mil; Ribeira Grande de Santiago 314 por 100 mil; São Miguel 206 por 100 mil

Desde o dia 1 de Março foram notificados sete óbitos por COVID-19, enquanto durante todo o mês de Fevereiro foram notificados 13 óbitos.

“Temos estado a verificar sobretudo nesta última semana, ocorrência de óbitos essencialmente em pessoas bastante idosas, com idade acima de 80 anos, algumas com mais de 90. A situação ainda é de alguma estabilidade a nível nacional, mas, bastante variável entre as ilhas que estão em momentos epidemiológicos diferentes”, considerou o director nacional de Saúde.

Foram notificados hoje, mais 24 novas infecções por COVID-19. Quatro foram na Praia, uma em São Miguel, Ribeira Grande de Santo Antão, São Vicente, Ribeira Brava e Maio respectivamente. Sal, Tarrafal de São Nicolau e Boa Vista têm cinco novos casos cada.

Há ainda 93 recuperados (Praia 47, São Domingos 1, Santa Catarina 3, São Salvador do Mundo 2, São Miguel 3, Santa Cruz 2, Paul 1, São Vicente 9, Sal 4, Ribeira Brava 1 e Boa Vista 20).

O país passa a contabilizar 506 casos activos, 15133 casos recuperados, 154 óbitos, 5 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 15806 casos positivos acumulados.