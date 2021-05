274 novos casos e um óbito em Porto Novo

Cabo Verde registou, nas últimas 24h, mais 274 casos de COVID-19 e um óbito relacionado com a doença, que ocorreu em Porto Novo. No total, a nível nacional foram realizados 1620 exames, dos quais cerca de 17 em cada 100 deu positivo.

Segundo o Boletim Epidemiológico de sábado, dia 8 de Maio, foram identificados 274 casos novos de covid-19, nas últimas 24h. Sem surpresa, a Praia é o concelho com mais casos diagnosticados: 112, em 659 amostras analisadas, o que corresponde a um taxa de positividade de 17%. O número de recuperados na capital, no entanto, superou os novos casos, tendo 202 pacientes recebido alta. Neste momento, a Praia tem 1419 casos activos.

Outro concelho em destaque, pelo óbito aí ocorrido (o único do dia), é Porto Novo. Aí, há ainda a destacar que 13 das 67 amostras analisadas, testaram positivo. Em contrapartida, houve 13 recuperados. O número de casos activos é 128.

Nos restantes concelhos, destaca-se ainda São Vicente que soma mais 56 casos e 54 recuperados (resultando em 362 casos activos). Segue-se, em temos de novos casos, Ribeira Grande de São Nicolau, com 25 novos casos ( 3 recuperados e 154 casos activos).

Sal e Santa Catarina (Santiago) somam mais 10 casos hoje diagnosticados. No Sal, porém, o número de recuperados é superior aos novos casos: 37, o que resulta num número de casos activos, actualizado, de 304. Em Santa Catarina, registam-se 7 recuperados, sendo o número de casos activos 102.

Ribeira Grande (Santo Antão) soma mais 8 infectados, mas tendo em conta que 29 pessoas tiveram altas, o número de casos activos é de 92%.

São Filipe e Boa Vista registam 6 casos novos cada. Na Boa Vista ninguém teve alta e 114 pessoas estão com a infecção em estado activo. Já em São Filipe, 11 pessoas estão agora curadas, e o número de casos activos é de 46.

No Paul, houve 5 casos novos, 10 recuperados e conta agora com 42 casos activos.

Ribeira Grande de Santiago teve tantos novos casos como altas: 4. Assim, o concelho continua com 62 casos activos. O mesmo caso número novos (4) foi diagnosticado em São Salvador do Mundo (0 recuperados e 24 activos) e São Miguel (0 recuperados e 16 casos activos).

Segue-se São Lourenço dos Órgãos, com 3 novos casos positivos (7 recuperados, 28 activos), Maio com 2 (7 recuperados , 73 casos activos); Tarrafal, 2 casos (1 recuperado, 21 activos) e São Domingos, também com 2 casos (0 recuperados, 38 activos).

Santa Cruz registou 1 casos (4 recuperados, 42 activos) assim como Brava (0 recuperados e 59 casos activos). Os restantes concelhos não registam casos novos.

Assim, e resumindo, do total de 1620 resultados recebidos, somam-se 274 casos novos positivos e 395 recuperados (Praia 202, Ribeira Grande de Santiago 4, Santa Catarina 7, Tarrafal 1, Santa Cruz 4, São Lourenço dos Órgãos 7, São Filipe 11, Mosteiros 1, Ribeira Grande de Santo Antão 29, Paul 10, Porto Novo 13, São Vicente 55, Sal 37, Ribeira Brava 3, Tarrafal de São Nicolau 4 e Maio 7.)

O país passa a contabilizar 3146 casos ativos, 22718 casos recuperados, 232 óbitos, 7 óbitos por outras causas e 8 transferidos, perfazendo um total de 26111 casos positivos acumulados.