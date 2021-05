24 mil vacinas contra a COVID-19 doadas por Portugal chegam esta noite a Cabo Verde

Portugal vai disponibilizar a Cabo Verde 24 mil doses de vacinas contra a COVID-19. As mesmas serão acompanhadas do material necessário para viabilizar a sua administração como seringas e agulhas e chegam esta noite à cidade da Praia.

Conforme um comunicado da cooperação portuguesa, a disponibilização das vacinas corresponde ao pedido de apoio formulado pelo governo Cabo-verdiano, em face do agravamento da situação pandémica registado no país.

Esta é a primeira entrega no seguimento do compromisso político de disponibilizar aos PALOP e Timor-Leste 5% das vacinas contra a COVID-19 adquiridas por Portugal.

As vacinas que chegam esta noite à cidade da Praia e serão entregues às autoridades competentes.

De acordo com a mesma fonte, esta acção é resultado do esforço conjunto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, designadamente através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua e da Embaixada de Portugal na Cidade da Praia, e do Ministério da Saúde, através da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (INFARMED).

A recepção deste lote de vacinas conta com a presença do Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, do Embaixador de Portugal, António Moniz.