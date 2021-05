Ilha do Sal terá Instituto de Aeronáutica e do Turismo

O governo vai criar, na ilha do Sal, o Instituto de Aeronáutica e do Turismo. A informação foi avançada esta manhã, pelo ministro do Turismo e Transportes, em declarações aos jornalistas à margem da abertura do curso de investigação de acidentes aeronáuticos, realizado pelo Instituto de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, que decorre na cidade da Praia. Carlos Santos, diz que o instituto surge no âmbito da criação da Universidade Técnica do Atlântico.

O governante avança que o Instituto de Aeronáutica e Turismo irá estar operacional ainda este ano. ''O objectivo de formar quadros, nos domínios da aeronáutica e do turismo, está na linha daquilo que é de ter gente nossa, qualificada, capaz para responder cada vez mais esse desafio que é transformar Cabo Verde num país plataforma de prestação de serviços para o estrangeiro. São áreas que exigem cada vez mais quadros muito bem classificados se queremos competir com países da nossa região que começam a investir nessa área de aviação civil. O instituto ficará situado na ilha do Sal " explica. Para o presidente do conselho de Administração do Instituto de Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Marítimos, a formação de investigação de acidentes aeronáuticos tem por finalidade o reforço da articulação e cooperação entre todos os intervenientes e contribuir para o estabelecimento efectivo de uma cultura de segurança. Mário Gomes diz que Cabo Verde, como um país arquipelágico, vê-se obrigado a ter um sistema de transporte inter-ilhas aéreo e marítimo eficiente, eficaz mas, sobretudo, seguro. "Considerando ainda o peso do turismo na estrutura económica nacional e internacional, gerando receitas e empregos e da complementaridade entre o turismo e os transportes, facilmente podemos avaliar a importância de termos um sistema de transportes seguro, alicerçado nos altos standards e padrões internacionais. Neste sentido, a prevenção de acidentes tem um papel fundamental para o aumento e a manutenção sustentada da segurança operacional do transporte de passageiros, e bens entre as ilhas de Cabo Verde e desta para o exterior", avança O curso de investigação de acidentes aeronáuticos arrancou hoje, na cidade da Praia, irá decorrer até ao próximo dia 25 de Maio, com a participação de técnicos da Guiné-Conacri, Gana e Nigéria.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.