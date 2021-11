Três alojamentos turísticos, receberam certificados de Pequenos Alojamentos (PAT’s)

Três alojamentos turísticos, dois de São Vicente e um da Praia, receberam os certificados de Pequenos Alojamentos Turísticos (PAT 's). O acto da entrega dos certificados aconteceu hoje na cidade da Praia. A Presidente do conselho directivo do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI), durante o discurso de entrega dos certificados, disse que este acto significa mais uma valia para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pelos pequenos alojamentos Turísticos, e também para a retoma das suas actividades no contexto pós pandémico.

Ana Spencer diz que a certificação é a via pela qual as empresas de serviços e entidades, conseguem demonstrar que os seus sistemas de gestão, produtos, processos e serviços, estão assentes em normativos nacionais e internacionais "conferindo assim, maior credibilidade no serviço que é prestado, e nos bens que são fornecidos".

Ana Spencer, presidente do conselho directivo do Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual (IGQPI) defende que o seguimento destas normas transmite "maior confiança segurança aos consumidores" na utilização desses bens. "Temos constatado algum interesse no seio do tecido empresarial cabo-verdiano, que no que tange a certificação de produtos e serviços, que e em matéria de qualidade uma das prioridades de actuação do governo onde o IGQPI, em parceria com as instituições nacionais relevantes, e parceiros de desenvolvimento tem diferentes fases de implementação o desenho do programa de certificação de produtos, processos e serviços, através da comissão nacional de certificação que foi criada em Janeiro e que esta em funcionamento", explica.

A cerimónia de entrega dos certificados foi presidida pelo Ministro do Turismo e Transportes, que realçou o programa do governo 2021/26 assume um conjunto de compromissos para a retoma e crescimento sustentável do turismo, como impacto directo e indirecto na melhoria dos serviços prestados.

Carlos Santos diz que o governo pretende posicionar Cabo Verde como um destino turístico seguro do ponto de vista sanitário, através da vacinação e com a continuidade de implementação do programa de segurança sanitária, com a atribuição do selo Bio and safe, aos operadores turísticos.

"Estamos a materializar o programa operacional do turismo 2022/26, com o suporte do Banco Mundial, que tem na sua génese a requalificação da oferta, a promoção do destino, a promoção da sustentabilidade económica, e também ambiental e social, a governança, mas também temos o projecto do pacto de sustentabilidade Hoteleira e Turística, que tem na sua génese e como pilares mestres a redução do consumo de energias fósseis por parte das unidades hoteleiras, temos também em execução a criação de um produto cada vez mais diversificado, desconcentrado e sustentável que valorize os recursos naturais históricos, culturais e humanos de todas as ilhas", avança.

A certificação dos Pequenos Alojamentos Turísticos (PAT’s), foi coordenada pelo Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual, (IGQPI), em articulação com a extinta Direcção Geral do Turismo e Transportes (DGTT) e o Instituto do Turismo de Cabo Verde (ITCV), e financiado pelo Banco Mundial (BM).

O Programa de Certificação para Pequenos Alojamento Turísticos - Selo da Qualidade, enquadra-se no Projecto de Competitividade para Desenvolvimento do Turismo (PCDT) com o objetivo de promover um sector turístico competitivo e diversificado como base para uma nova fase de crescimento inclusivo do país um sector turístico competitivo e diversificado como base para uma nova fase de crescimento inclusivo do país.