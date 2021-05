Detidos seis suspeitos de tráfico e roubo em São Vicente

A Polícia Judiciária deteve esta terça-feira, 18, fora de flagrante delito, cinco jovens, incluindo menores, suspeitos de roubo na via pública e residências. No mesmo dia, e conforme hoje divulgado, foi também detido, em flagrante delito, um suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes.

As detenções foram realizadas através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM), em cumprimento de mandados do Ministério Público.

No total, seis pessoas, todas do sexo masculino, foram detidas. Cinco jovens, com idades compreendidas entre os 17 e os 23 anos, e residentes em Ribeirinha detidos fora do flagrante delito suspeitos da prática de vários crimes de roubo, na via pública e em residências. Os roubos foram cometidos nas zonas de Vila Nova, Lombo Tanque e Ribeirinha.

“Ainda na sequência do cumprimento de mandados de buscas, foram apreendidos nas suas residências, vários objetos eletrónicos, e outros, que se presume serem de proveniência ilícita”, acrescenta a PJ em nota de imprensa hoje divulgada.

Foi também detido, na sequência do cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em flagrante delito, um indivíduo do sexo masculino, de 19 anos, suspeito da prática de crime de tráfico de estupefacientes. Na operação foram também apreendidas, numa residência em Ribeirinha, 290 gramas de Cannabis.

Os detidos foram presentes, esta quarta-feira, 19, ao Tribunal da Comarca de São Vicente, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coacção pessoais.