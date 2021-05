CCSL pede ao Governo que crie o ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social

A Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres (CCSL) manifestou-se hoje preocupada com o facto de alguns ministérios anunciados ontem, no acto de tomada de posse do novo governo, não comportarem sectores vitais e importantes para as organizações sindicais, que têm a ver com o sector do trabalho, emprego e segurança social.

O presidente da CCSL dá como exemplo a legislatura anterior, onde o ministério da Justiça era designado de Ministério da Justiça e Trabalho. "E nos anúncios feitos ontem, apenas figura o ministério do Trabalho, da mesma forma em relação ao ministério da Saúde que na legislatura anterior tinha o ministério da Saúde e Segurança Social. Do anúncio feito ontem passamos apenas a ter o ministério da Saúde, sem componente Segurança Social o que também nos preocupa muito", explicou. José Manuel Vaz falava esta manhã em conferência de imprensa, na cidade da Praia, propondo que o governo crie o ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social. O líder sindical manifesta abertura da CCSL para o diálogo e negociações face aos grandes desafios que Cabo Verde pela frente.

