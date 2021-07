Cabo-verdianos que nasceram na Guiné são Guineenses - Sissoko Embaló

O presidente da Guiné-Bissau considera inaceitável que os filhos dos guineenses nascidos em Cabo Verde não tenham nacionalidade cabo-verdiana.

Sissoko Embaló, que chegou hoje ao país, fez esta declaração à imprensa durante uma visita efectuada ao presidente da República Jorge Carlos Fonseca.

"Eu nasci num bairro que é chamado Pilão. 50% das pessoas que vivem nesse bairro são cabo-verdianos, achas que eles podem nascer na Guine e não terem documentos, nasceram na Guine, são Guineenses, de pais oriundos de Cabo Verde, e se nasceram na Guine são Guineenses, de igual forma que Guineenses que nasceram em Cabo Verde, ou que estão em Cabo Verde são Cabo-verdianos, os nossos povos são irmãos, isto é muito importante, eu falo muitas vezes com o presidente de Cabo Verde, eu não sei, nunca vi, que os Guineenses chegam até ao aeroporto de Cabo Verde são mandados de volta para a Guine. Se é o caso, eu lamento, para mim é inaceitável uma coisa dessas acontecer na Guiné. Um cabo-verdiano, mesmo que não tenha documento, se chegar na Guine e falar crioulo é tratado como Guineense ", avança.

Por outro lado, o presidente da República de Cabo Verde quer manter o apoio da Guiné Bissau junto da CEDEAO, quando iniciar as discussões sobre o estatuto especial para Cabo Verde.

''Persisto nas normas do tratado da CEDEAO, para estados insulares, como nós, ou estados em litoral, o estudo que tenha em conta as vulnerabilidades e as especificidades de Cabo Verde, que possa rever, reponderar a questão da taça comunitária, da tarifa externa comum, da questão de livre circulação de pessoas e bens, e nós contamos com o apoio da Guine Bissau, temos contado e vamos continuar a contar com o apoio da Guine Bissau junto da CEDEAO " explica.

Jorge Carlos Fonseca manifestou o interesse em cooperar com a Guiné Bissau nas áreas de Turismo, comunidades, energias renováveis, economia marítima, transportes, administração pública, para além da cooperação e diplomacia.

Do programa de visita de quatro dias do presidente da Guiné-Bissau, Sissoko Embaló, a Cabo Verde, consta ainda um reuniões entre delegações ministeriais, encontro com o presidente da Assembleia Nacional e uma visita à Cidade Velha.

Na sexta-feira, Sissoko Embaló, irá depositar uma coroa flores no Memorial Amílcar Cabral, também, irá visitar algumas empresas e instituições, nomeadamente o Núcleo Operacional da Sociedade de Informação (NOSI), a Escola de Hotelaria e Turismos, o Centro de Energias Renováveis e Manutenção de Industrial (CERMI), a Embaixada da Guiné-Bissau e um encontro com a comunidade guineense.

No sábado, será recebido pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, para depois viajar para a ilha de São Vicente, onde tem agendadas visitas à MOAVE e ao Complexo “Floating Music, e ainda um encontro com o presidente da câmara, Augusto Neves.