Mais 15 dias de situação de calamidade

Decisão foi tomada pelo Conselho de Ministros e publicada no Boletim Oficial

A decisão de avançar para mais um período de situação de calamidade em todo o país foi tomada pelo Conselho de Ministros.

Na Resolução publicada no Boletim Oficial o governo aponta que é necessário "manter o nível de prudência neste momento particular do processo de retoma das actividades económicas e sociais, e com o intuito de elevar Cabo Verde a um patamar mais sustentado de segurança sanitária do país, visando a contínua minimização dos riscos de transmissão da infecção".

Apesar da redução do número de casos que se tem verificado em todo o país, o governo entendeu que "as razões de fundo que levaram a que fosse decretada a situação de calamidade nas ilhas de Santo Antão, São Vicente, São Nicolau, Sal, Boa Vista, Maio, Santiago, Fogo e Brava ainda se mantém válidas, justificando a prorrogação deste quadro, por forma a enquadrar a manutenção das medidas de prevenção e contenção que têm vigorado na presente conjuntura, no âmbito do princípio da precaução em saúde pública".

Desta forma mantém-se todas as restrições que tinham sido colocadas em vigor quando o governo anunciou a anterior renovação da situação de calamidade. Cafés, bares e esplanadas têm de encerrar até às 21h00 enquanto os restaurantes devem fechar portas às 23h00.

Também no acesso às praias de Quebra Canela e Prainha, na capital, se deverão manter os horário de acesso estabelecidos no período de situação de calamidade anterior e que previa horários de acesso entre as 06h00 e as 10h00 e entre as 16h00 e as 18h00.