Autoridades de Saúde preocupados com aumento de número de casos de COVID-19 na Praia

As autoridades de Saúde estão preocupadas com o aumento do número de casos de COVID-19 nas últimas duas semanas, na cidade da Praia.

Essa preocupação foi manifestada hoje, pela delegada de Saúde da Praia, Ulardina Furtado, que apelou às pessoas a respeitarem as normas de prevenção. “Estivemos com situações mais estáveis e confortáveis, mas estamos a notar que nas duas últimas semanas casos da COVID-19 estão a aumentar timidamente”, disse, salientando que esse aumento é motivo de preocupação para as autoridades de Saúde, particularmente a nível do concelho da Praia. A preocupação, segundo disse, deve-se a outros factores, visto que a vacinação está a decorrer “muito bem”. “Com mudanças de medidas as pessoas estão a aglomerar-se mais, estão a fazer festas e actividades que juntam mais gentes”, afirmou, apelando aos praienses para respeitarem as normas, uma vez que o vírus da SARS-CoV-2 ainda está a circular, o que pode contribuir para o aumento de casos no concelho da Praia. Ulardina Furtado justificou o seu apelo com o facto de ainda a população alvo não estar toda vacinada, com o facto de ainda não haver imunidade de grupo e por estar a circular na ilha a variante delta. Por este motivo reiterou às pessoas para evitarem ajuntamentos, a fazerem o uso de máscaras e desinfecção das mãos para se evitar “situações piores” e o País a não ter de “voltar atrás” com as medidas. Dos 51 casos positivos da COVID-19 detectados no País esta sexta-feira, 18 são oriundos da Praia.

