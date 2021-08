Praia: Mais de 70% dos professores e funcionários das escolas já estão vacinados

O ministro da Educação, Amadeu Cruz, avançou hoje na capital do país, que mais de 70% dos professores e funcionários das escolas do concelho da Praia estão vacinados contra a COVID-19.

Amadeu Cruz fez a revelação, esta manhã, quando falava com os jornalistas à margem do encontro que manteve, na Escola Secundária Cesaltina Ramos, com a equipa da Delegação do Ministério da Educação da Praia, directores dos agrupamentos e responsáveis das escolas do município, para se inteirar da gestão pedagógica, gestão dos recursos humanos, entre outros assuntos.

“Na Praia, temos mais de 70% de professores e funcionários de escolas vacinados e estamos a mobilizar os outros a vacinarem, pois, para a normalização e o regresso, é preciso que todos estejam imunizados”, disse, afirmando que o número de professores vacinados totaliza 1.200, o que indica que ainda faltam cerca de 300 para vacinarem, já que o total de professores na Praia, ronda os 1.500.

Assim, para os que ainda não se vacinaram, o ministro garantiu que já foi solicitado aos directores que contactem a todos para que possam ser imunizados contra covid-19.

Em jeito de apelo, Amadeu Cruz, que considera que os professores devem ser “um exemplo para a sociedade”, é de opinião que ninguém será obrigado a vacinar, visto que “os docentes são pessoas conscientes e preparadas”.