PJ detém dois brasileiros na posse de drogas no Aeroporto de São Vicente

A Polícia Judiciária deteve, esta terça-feira, 17, em flagrante delito, dois brasileiros, suspeitos da prática de crimes de Tráfico Internacional de Drogas, no Aeroporto de São Vicente.

Em comunicado, a PJ informa que esses indivíduos foram detidos, através do Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) – Brigada de Tráfico de Estupefacientes –, durante duas operações de rotina de controlo de passageiros após o desembarque em dois voos da TAP, que faziam o percurso Brasil-Lisboa-São Vicente.

Segundo a PJ, ambos os detidos, de 26 e 30 anos, transportavam Cocaína no estômago e traziam o produto dissimulado em cápsulas, sendo que um trazia 50 cápsulas, com o peso de 650 gramas, e outro trazia 102 cápsulas, com o peso de 1148 gramas.

A mesma fonte avisa que os detidos serão presentes, no tempo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal.