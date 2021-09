​Primeiro “Fórum São Vicente 2035” agendado para 8 a 10 de Dezembro

Pensar e projetar o futuro de São Vicente e da região Norte do país, a longo prazo. É este o objectivo do primeiro “Fórum São Vicente 2035”, que acontece de 8 a 10 de Dezembro na ilha do Monte Cara. O evento foi apresentado hoje pela Câmara Municipal.

Sob o lema “Transformar São Vicente numa ilha atractiva, dinâmica e competitiva”, o fórum pretende estabelecer uma agenda de desenvolvimento nos próximos anos, por forma a relançar a ilha a nível nacional assim como a sua projeção no panorama internacional.

Presente na cerimónia, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves, disse que o “Fórum São Vicente 2035” está enquadrado na estratégia de desenvolvimento da ilha.

“Com a realização deste fórum, a Câmara Municipal pretende pensar e projectar o futuro da ilha e da região Norte a longo prazo. Para o efeito espera mobilizar as principais partes interessadas, designadamente, o Governo, as câmaras municipais, a sociedade civil, os sectores público e privado, especialistas nacionais e estrangeiros para juntos refletirmos e construirmos um consenso regional para o desenvolvimento e modernização da ilha de São Vicente”, aponta.

Augusto Neves diz que uma comissão já foi criada para tratar da questão dos convidados e os oradores nacionais e internacionais. O edil espera, no final, ter uma “Carta Mindelo” que traga todas as recomendações sobre aquilo que deverá ser feito no período 2021-2035.

“Temos um enorme desafio de continuar a apadrinhar as actividades económicas, a fomentar o investimento, a promover o turismo e a captar financiamento nacional e internacional para projectos municipais relevantes para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo”, diz.

O fórum será anual e deve acontecer sempre no último trimestre do ano. Durante a sua apresentação, o vereador Albertino Graça elencou um conjunto de temas que devem ser discutidos ao longo das próximas edições, nomeadamente as potencialidades da ilha, as dinâmicas sociais da região Norte do país, o plano estratégico municipal e desenvolvimento sustentável, desenvolvimento económico local, infraestruturas e obras municipais prementes, governação urbana, cooperação internacional descentralizada, integração regional, entre outros.

Graça afirma que é um trabalho que deve ser feito a longo prazo, e serve para provocar reflexões e construir consenso nacional para o desenvolvimento e modernização da ilha de São Vicente. O programa foi estabelecido para ser implementado, independentemente dos ciclos políticos.

“Não podemos politizar o desenvolvimento nem da ilha nem de Cabo verde. Esta iniciativa de São Vicente pode servir de experiência para que outros municípios possam adotar essa postura. Nós entendemos que São Vicente está acima de todas as iniciativas partidárias. Na mesa estão eleitos todos os partidos em São Vicente, o que significa que há entendimento em relação à projeção de São Vicente”, garante.

O “Fórum São Vicente 2035” arranca no dia 8 de dezembro com o enquadramento do evento e discursos do presidente da Câmara, da Assembleia Municipal de São Vicente e do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva. No segundo dia estarão em discussão temas como: São Vicente e suas potencialidades, o Plano de Ordenamento do Território, ponto da situação dos projectos em curso em São Vicente e actualidade dos projectos previstos para São Vicente são outros pontos.

No último dia está previsto um encontro dos presidentes das Câmaras e Assembleias Municipais de São Vicente, Santo Antão e São Nicolau com os embaixadores com residência na Praia. Também será realizado o “Mindel Business Summit”, assim como painéis sobre o relançamento da economia de São Vicente e a projeção internacional da ilha.