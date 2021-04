​Reitor da Uni-Mindelo lembra um "grande amigo" da universidade

O reitor da Universidade do Mindelo lamenta a morte de Onésimo Silveira e a perda de um grande amigo da instituição de ensino superior. Albertino Graça lembra que Onésimo Silveira é Doutor Honoris Causa pela Uni-Mindelo, que também tem um auditório com o seu nome.

Em entrevista à Rádio Morabeza, Graça lamenta, contudo, não poder inaugurar a tempo a Biblioteca Onésimo Silveira, constituída com o espólio que doou à universidade.

“O Onésimo Silveira era um grande amigo da Universidade do Mindelo. Ajudou a universidade a crescer com as suas lições, com a sua presença, com as suas orientações, mas também com a imagem que emprestou à universidade no estrageiro – em Portugal e nos países lusófonos. A internacionalização da Universidade do Mindelo, nesses países, foi também um trabalho conjunto com o Dr. Onésimo Silveira”, refere.

“Temos de realçar também a colaboração do Dr. Onésimo em relação ao seu espólio, toda a sua biblioteca que ele ofereceu à universidade e que nós estamos a tratar com todo cuidado para fazer aqui dentro uma nova biblioteca, que é a Biblioteca Onésimo Silveira. Sabíamos do estado de saúde do Dr. Onésimo, tentámos trabalhar em ritmo acelerado para ver se ele ainda participaria na cerimónia de inauguração, mas não foi possível, o que nos deixa realmente tristes. Mas vamos continuar o trabalho e dignificar a obra do Dr. Onésimo Silveira”, promete.

Albertino Graça garante que a Biblioteca Onésimo Silveira deverá ser inaugurada dentro de, no máximo, três semanas.

Graça recorda Onésimo Silveira como amigo companheiro de trabalho e da política.Diz-se satisfeito por ter ajudado Onésimo Silveira a cumprir o que sempre quis, “deixar a política com a sua morte biológica”.

“Tenho o grato prazer de ter dado ao Dr. Onésimo Silveira essa possibilidade porque ele participou comigo em todas as campanhas eleitorais e mais recentemente nas autárquicas de Outubro de 2020. Ele esteve comigo até o último momento. Mesmo depois nós temos estado a conversar sobre a situação política em São Vicente e no país. Portanto, acho que consegui que o Dr. Onésimo fez política até a hora da sua morte biológica. Isso para mim é uma grande satisfação”, diz.

Onésimo deixou vários silvaristas

João do Rosário foi líder do Partido do Trabalho e Solidariedade (PTS), partido fundado por Onésimo Silveira. Entende que a sua morte representa uma para Cabo Verde e para o mundo, em termos intelectuais e políticos.

“Como digo sempre, o Dr. Onésimo deixou vários silvaristas. Se hoje fala-se da regionalização, da indústria ligeira e do projeto do mar, vem do Dr. Onésimo Silveira. Para mim ou para nós do PTS é uma perda. Cabo Verde é uma grande perda, para África e para o mundo é uma perda em termos intelectuais e em termos políticos. O Dr. Onésimo Silveira tinha a política no sangue”, afirma.

“Se hoje nós temos em São Vicente o Aeroporto Internacional é porque quando o Dr. Onésimo estava em Portugal na qualidade de embaixador e negociou o financiamento para o aeroporto. Também foi ele quem negociou a circular da cidade da Praia”, refere.

Onésimo Silveira nasceu em 1935, na ilha de São Vicente e doutorou-se em Ciências Políticas pela Universidade de Uppsala (Suécia), em 1976, ano em que começou a trabalhar na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Em 1977, transitou para a Agência das Nações Unidas para os Refugiados com o estatuto de diplomata. Ali permaneceu até dezembro de 1990, trabalhando em países como Somália, Angola e Moçambique.

Em 1992, tornou-se o primeiro presidente eleito da Câmara Municipal de São Vicente, cargo que desempenhou até 2001.

Em 2002 foi colocado como embaixador em Portugal.

A nível cultural, é considerado um dos mais proeminentes membros da elite literária cabo-verdiana, tendo muitos trabalhos publicados no campo da literatura e do ensaio.

Onésimo Silveira morreu esta quinta-feira, 29, aos 86 anos, no Mindelo, a sua cidade.