PR destaca o trabalho desempenhado pelas Forças Armadas

​O Presidente da República José Maria Neves considerou hoje que as Forças Armadas têm desempenhado um papel “muito importante”, com “dedicação, profissionalismo e espírito de missão”, e desafiou-as a continuar a preservar e cultivar este espírito em benefício dos cabo-verdianos.

Na sua mensagem alusiva à comemoração do 55º aniversário das Forças Armadas de Cabo Verde, José Maria Neves começou por felicitar a instituição castrense pelo seu reconhecimento e pela forma como tem desempenhado a sua nobre missão ao longo desses anos.

O Chefe de Estado realçou que Cabo Verde se orgulha do sempre crescente prestígio das suas Forças Armadas, tanto a nível interno, como pela credibilidade granjeada a nível internacional, evidenciada em várias solicitações para participar em missões de manutenção da paz e da segurança no continente africano e têm-se revelando como autênticos embaixadores.

“As nossas Forças Armadas têm sido o baluarte do Estado de Direito Democrático graças à sua postura, exemplar e republicana, e o nosso país pôde, em permanência, gozar de recursos estratégicos, como a paz e a estabilidade, o que tem permitido caminharmos em segurança e com tranquilidade rumo ao desenvolvimento”, acrescentou o Chefe de Estado.

José Maria Neves acrescentou ainda que a instituição castrense tem desempenhado um papel “muito importante”, com “dedicação exemplar e forte sentido de solidariedade e patriotismo” em todas as suas intervenções relacionadas com a protecção ambiental, as calamidades naturais, epidemias ou pandemias, como é o caso mais recente, da COVID-19.

“Para além do cumprimento, com dedicação, profissionalismo e espírito de missão, das tradicionais incumbências relacionadas com a defesa da independência, da soberania e integridade territorial, bem como na preservação de um clima de paz e de segurança, as nossas Forças Armadas têm-se revelado extremamente competentes e eficazes no cumprimento de outras missões, nem por isso menos desafiantes”, destacou.

O Presidente da República saudou ainda as Forças Armadas por serem tributários dos ganhos já alcançados e, especialmente, pelo seu elevado sentido de serviço público e de utilidade social, num momento difícil para o país, e pelo modo como se têm envolvido na batalha contra a pandemia da COVID-19.

Para José Maria Neves, trata-se de uma instituição prestigiada e que desfruta da confiança da classe política, bem como de todos os cabo-verdianos, e deixou o desafio de continuar a preservar e a cultivar este mesmo espírito, em benefício de Cabo Verde e de todos os cabo-verdianos.

Já na ilha do Sal, o comandante da 2ª Região Militar, João Alípio Monteiro, exortou hoje aos efectivos a vencerem os desafios que ainda há pela frente e a encararem cada etapa militar com “determinação e zelo”.

João Alípio Monteiro fez essa exortação na cerimónia de celebração do 55º aniversário das Forças Armadas de Cabo Verde, assinalado a 15 de Janeiro, que contou com a presença do coronel Carlos Monteiro, designado presidente de honra destas cerimónias, em representação do Chefe de Estado-Maior, Anildo Morais.