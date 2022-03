Guerra na Ucrânia: Praienses saem à rua no domingo em vigília pela paz

A Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) realiza este domingo, 06, às 17 horas, na Praça Cruz de Papa, Achada Santo António, Cidade da Praia, uma vigília em prol da Paz no Mundo.

Esta iniciativa, segundo a nota da CNDHC, realiza-se em parceria com as igrejas e a sociedade civil.

A vigília, diz a nota, tem como principal objectivo chamar a atenção e manifestar a “solidariedade em relação a todos os que sofrem com a violência e com a falta de paz no mundo”, ameaçando os seus direitos à vida, à liberdade e à segurança pessoal, princípios essenciais da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de Fevereiro uma ofensiva militar com três frentes na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamentos em várias cidades. As autoridades de Kiev contabilizaram, até ao momento, mais de 2.000 civis mortos, incluindo crianças, e, segundo a ONU, os ataques já provocaram mais de um milhão de refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia, entre outros países.

De acordo com a Lusa, o Presidente russo, Vladimir Putin, justificou a “operação militar especial” na Ucrânia com a necessidade de desmilitarizar o país vizinho, afirmando ser a única maneira de a Rússia se defender e garantindo que a ofensiva durará o tempo necessário.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional, e a União Europeia e os Estados Unidos, entre outros, responderam com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas para isolar ainda mais Moscovo.