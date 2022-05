Uma recém-nascida foi encontrada, esta terça-feira, 31, num contentor de lixo na escada de Ponta Belém que dava acesso ao antigo Cartório e a Sucupira, na Praia. A Polícia Nacional e a Polícia Judiciária foram chamadas para tomar conta da ocorrência.

Segundo informações avançadas pelos transeuntes, a recém-nascida foi levada para o Hospital Agostinho Neto onde está a receber cuidados médicos.

Ainda não se sabe quem é a mãe ou há quanto tempo o bebé estava dentro do contentor. No entanto, no local há câmaras de vigilância que poderão ajudar a desvendar a identidade da mãe.