Cabo Verde lança primeiro Boletim Estatístico sobre Protecção Social

​O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, preside esta quarta feira, 22, o lançamento do primeiro “Boletim Estatístico do Sistema da Proteção Social em Cabo Verde 2016-2020”.

Este boletim está integrado no projecto ACTION/Portugal, financiado pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal.

Segundo uma nota do Gabinete de Comunicação e Imagem do Governo, este documento representa o primeiro passo na compilação e divulgação dos dados estatísticos abrangentes sobre a protecção social no país, compreendendo tanto o regime contributivo como o não contributivo.

O Boletim, conforme a mesma fonte, resulta de um trabalho implementado ao longo de vários anos que incluiu formação sobre o tema, assim como a recolha e tratamento da informação transmitida por diversas instituições nacionais cabo-verdianas.

“Para maior coordenação desta actividade, foi constituído o GITEPS (Grupo Interinstitucional de Trabalho sobre Estatística de Protecção Social). Este desenvolverá um trabalho consistente e regular, o que potenciará a elaboração de novos Boletins Estatísticos”, indica.

A cerimónia de lançamento será presidida pelo Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, que será acompanhado na sessão de abertura pelo Embaixador de Portugal na cidade da Praia, António Albuquerque Moniz, e pelo Coordenador do Projecto ACTION/ Portugal, Nuno de Castro.