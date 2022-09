Projecto Inclusão Produtiva já beneficia duas mil famílias

Duas mil famílias, em nove municípios, estão actualmente abrangidas pelo projecto Inclusão Produtiva, do governo. O projecto visa reforçar as potencialidades das famílias beneficiárias do Rendimento Social de Inclusão (RSI), possibilitando o exercício de actividades geradoras de rendimento. Dados avançados pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, à margem de uma reunião com beneficiários residentes na Praia.

Fernando Elísio Freire refere que um dos objectivos é chegar a cinco mil famílias em todos os municípios. “É um projecto que contribui para a diminuição da pobreza e contribui para a inclusão produtiva. Quando falamos da inclusão produtiva é o governo através da formação profissional, através de incentivos à abertura de pequenos negócios, contribuir para que as famílias possam de forma sustentada sair da situação de dificuldades económicas e financeiras", explica. O projecto Inclusão Produtiva está avaliado em cerca de 300 mil contos, em todo o território nacional. “O nosso objectivo é alargar para todos os municípios, chegar a 5 mil beneficiários de inclusão produtiva. Durante o ano 2023 vamos ter boas novidades no Orçamento do Estado, exactamente para podermos continuar a política de eliminação da pobreza extrema e diminuição da pobreza absoluta”, avança. Inclusão Produtiva é um projecto do governo de Cabo Verde, financiado pelo Banco Mundial, actualmente implementado em nove municípios. A cidade da Praia tem um total de 367 beneficiários, 343 com atividades geradoras de renda e 12 com formação profissional.

