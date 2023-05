Governo quer alargar a pensão social a todas as pessoas idosas e pessoas com deficiência

O Governo está a trabalhar para alargar a pensão social a todas as pessoas idosas e pessoas com deficiência. O ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social avança que o regime não contributivo de pensão social ainda deixa de fora cerca de duas mil pessoas idosas. Já 40% da população com deficiência não tem qualquer tipo de proteção social.

Fernando Elísio Freire falava aos jornalistas no acto de abertura da apresentação do Estudo Atuarial do Fundo Mutualista.

“É preciso atingir os 40% das pessoas com deficiências que não têm protecção social. Também, através da reforma que vamos fazer no Fundo Mutualista, pretendemos que todo o cabo-verdiano idoso tenha pelo menos uma prestação social. Além disso, buscamos garantir que todos aqueles que são deficientes também tenham uma protecção social, alcançando assim os 100% da nossa população com acesso a pelo menos uma prestação social, seja do regime contributivo ou do regime não contributivo”, explica.

De acordo com números do governo, dos cerca 5 mil potenciais beneficiários da pensão social, 3 mil já têm acesso à prestação.

Fernando Elísio Freire garante a sustentabilidade do Fundo Mutualista dos Pensionistas da Pensão Social.

“A sustentabilidade fica garantida, como o estudo indica, porque o Fundo Mutualista é um fundo que existe, é sustentável e robusto, e provou isso durante a pandemia. Portanto, não há perigo de sustentabilidade. O que há aqui é determinação do governo em alargar para aqueles que não estão cobertos, para que todos os cabo-verdianos que estejam na situação de idosos e pessoas com deficiência possam ter acesso à assistência médica e medicamentosa”, avanca

Através do Fundo Mutualista dos Pensionistas da Pensão Social concedem-se alguns benefícios no que se refere à saúde preventiva, curativa e de reabilitação, à assistência medicamentosa e ao apoio nas despesas com o funeral.