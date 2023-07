PAICV acusa Elísio Freire de expor população vulnerável e "ferir a dignidade humana"

O PAICV acusa o ministro da Família, da Inclusão e do Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, de utilizar os recursos dos cabo-verdianos para se deslocar a todos os municípios do país e expor a população mais vulnerável.

Carla Carvalho, da comissão política do PAICV, falava esta terça-feira em conferência de imprensa, na Praia.

“Nos últimos tempos, o governo, através do Ministro da Família, da Inclusão e do Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, vem utilizando recursos dos cabo-verdianos para se deslocar a todos os municípios do país e expor a população mais vulnerável, alegando encontros de informação com os beneficiários das 'ajudas' em forma de pensões e rendimento social de inclusão (RSI), esquecendo o ministro que as prestações sociais são direitos e não ajuda, e que os encontros envoltos em campanha mediática são de todo dispensáveis pois os mesmos ferem a dignidade humana e fragiliza as pessoas”, acusa.

A deputada Carla Carvalho afirma que a política social do governo é uma manobra para tirar dividendos políticos no período eleitoral que se aproxima.

“A política social que este governo está a implementar não combate a pobreza, não promove a qualidade de vida das pessoas e, muito menos, o desenvolvimento social e económico que o país almeja e merece. O Governo de Ulisses Correia e Silva está a implementar, sim, uma manobra de instrumentalização da pobreza para retirar dividendos políticos, sobretudo, no período eleitoral que se avizinha”, afirma.

A deputada Carla Carvalho sublinha que a política social do actual governo, para as famílias mais vulneráveis e em extrema pobreza, tem sido “pouco eficiente" e "coloca em causa a dignidade e os direitos fundamentais dos cabo-verdianos".